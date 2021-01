Inundaciones en San Luis

Un fuerte temporal afectó anoche a Córdoba y San Luis y provocó inundaciones en varios distritos, en donde la correntada de agua arrastró autos y contenedores de basura e ingresó a las viviendas.

Las lluvias torrenciales y potentes ráfagas de viento sorprendieron a la población sanluiseña a las 21:00 del pasado viernes.

Según los registros, llovieron más de 30 milímetros en escasos 20 minutos.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Por la gran cantidad de agua caída, las calles de algunos distritos de Córdoba y de San Luis se transformaron en caudalosos ríos.

En las redes sociales se viralizaron las imágenes de las consecuencias del temporal: autos y contenedores de basura arrastrados por el agua, árboles caídos y cortes de luz.