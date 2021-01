Robo a un fletero en La Plata

Dos ladrones protagonizaron un insólito robo en el partido de La Plata cuando se llevaron la camioneta de un fletero empujándola en plena madrugada de lluvia.

El hecho ocurrió a las 6:30 del pasado viernes en el barrio platense de San Carlos.

Las imágenes de una cámara de seguridad lograron captar el momento en el que los delincuentes bajaron de la vereda el vehículo y luego se lo llevaron por la calle, todo a puro empujón y bajo la lluvia que hubo en el Conurbano bonaerense.

Daniel, el fletero afectado por el robo, afirmó que siente "dolor" ante el hecho de inseguridad, ya que la camioneta con la que hacía trabajos de logística "era la única fuente de trabajo que tenía"."Todavía no pudimos recuperar la camioneta, ni ningún dato. Es muy doloroso llegar a los 60 y tener este tipo de inconvenientes", relató la víctima.

Y explicó que "esa camioneta no necesita llave para arrancar", por lo que los ladrones sabían el sistema del vehículo.

El hombre también contó la odisea que vivió para radicar la denuncia en la Comisaría de la zona: "No tenían para sacar fotocopias, ni papel. Tuve que recorrer toda La Plata para sacar fotocopias y después volver a la Comisaría".

"Les pedí que se acercaran hasta casa porque tenía los videos del robo y no fue nada. Tuve que ir yo con el video copiado en un pen drive", se quejó.