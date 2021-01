Corrupción en el fútbol. Canal 26.

Cinco años después, la investigación por la corrupción en el fútbol argentino sigue en marcha, con varios matices por la pandemia, pero con muchos de los protagonistas bajo la atenta mirada de la Justicia de Estados Unidos.

En la primera parte del informe de Canal 26, les mostramos los diálogos que involucraban al ex CEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, y José Hawilla, ex dueño de Traffic, una de las más grandes agencias de marketing deportivo del mundo, también involucrada en este entramado.

Hawilla funcionó como topo de la justicia estadounidense, en el marco de la casa por Fifa Gate, desde mayo de 2013, cuando negoció su libertad a cambio de información. Desde aquel momento, Hawilla dejó en evidencia a sus colegas y a los dirigentes, quienes aceptaban sobornos a cambio de otorgar los derechos de la Copa Brasil, por un valor inferior al del mercado.

Se destacan las charlas que mantuvo con Kleber Leite, otro empresario brasileño, quien reconoce el pago de 2 millones de reales a los dirigentes para conseguir los derechos de televisación.

Antes del Fifa Gate, Hawilla ya había sido sorprendido en mayo de 2013 en Miami Beach, cuando agentes del FBI llegaron al lujoso hotel Mandarín y lo despertaron para preguntarle si pagaba sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano para obtener beneficios en los derechos de TV de distintas competencias futbolísticas.

FIFA Gate. Informe de Canal 26.

El empresario brasileño lo negó, pero al poco tiempo fue arrestado por obstrucción a la justicia y entonces decidió cooperar para destapar la trama de corrupción, colocándose secretamente un grabador que registrara los diálogos con sus pares acerca de lo investigado. Sin dudas, un hecho de corrupción a nivel global en el que la pelota se manchó.

Pero lejos de haber terminado, el escándalo continúa.

Uno de los nombres que estaría directamente vinculado a uno de los grandes escándalos de corrupción del fútbol es el de Guillermo Tofoni.

El actual CEO de los Institutos Tecnológicos de AFA que funcionan como escuelas de fútbol incorporando tecnología para optimizar cada entrenamiento, habría sido uno de los más mencionados por Michael García, el abogado estadounidense contratado como investigador independiente para desentrañar posibles actos de corrupción detrás de la adjudicación de los mundiales de 2018 a Rusia y de 2022 a Qatar.

Intermediarios ricos y clubes pobres. Informe de Canal 26.

Es que a Tofoni lo habían acusado de realizar acciones para beneficiar la designación precisamente de Qatar como sede del Mundial del próximo año y de quedarse con dinero de los amistosos organizados para la Selección Argentina entre los años 2006 y 2015.

Un informe de más de 400 páginas puso en la mira un amistoso entre Brasil y Argentina que se jugó el 17 de noviembre de 2010. El texto señalaba que una empresa suiza organizadora de ese partido transfirió 2 millones de dólares a la compañía World Eleven (a cargo de Tofoni) a cambio de la participación de la AFA en dicho encuentro deportivo. Y que de esa cifra, aproximadamente la mitad llegó a las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino, en la calle Viamonte de la Capital Federal.

Tofoni intentó defenderse calificando como “absurdo e insólito” al “Informe García”, el mismo donde también se publicó que “las evidencias, incluyendo los documentos contractuales que contradicen los comunicados que Guillermo Tofoni realizó a la Cámara de Investigación, generan dudas sobre lo que ocurrió con el restante millón de dólares y, más generalmente, con una potencial malversación de fondos de la AFA”.

El rol de Guillermo Tofoni. Canal 26.

Mientras en el mundo avanzan las investigaciones sobre corrupción en el fútbol, clubes de Argentina se empobrecen día a día e intentan dar batalla a una situación cada vez más crítica. Claro que aquellos que aún tienen la chance de hacerlo.

Otros, murieron en el intento...