Leopoldo Luque y Agustina Cosachov. Fotos: NA.

El último médico de Diego Maradona, Leopoldo Luque tuvo un despectivo mensaje al momento de la muerte del futbolista, el pasado 25 de noviembre, que consta en la causa judicial que se sigue para determinar si existió mala praxis en su tratamiento.

Luque, mientras viajaba rumbo al country "San Andrés" en la localidad bonaerense de Benavídez, charló mediante un servicio de mensajería celular con la psiquiatra Agustina Cosachov, quien se encontraba en la casa donde se descompuso Maradona, de 60 años.

Ambos son los principales acusados en la causa que investiga las diferentes responsabilidades detrás de la muerte del "Diez", debido a un paro cardiorrespiratorio.

La investigación revela que durante 33 minutos los médicos intercambiaron varios mensajes de WhatsApp donde Cosachov le contaba a Luque lo que ocurría en la casa, ya que junto al psicólogo Carlos Diaz habían ido por un control de rutina. Además de los textos, cruzaron una importante cantidad de audios donde relataron paso a paso lo que ocurría mientras los médicos del servicio prepago intentaban reanimar al ídolo futbolístico sin éxito.

“Si boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá”, manifestaba el médico Leopoldo Luque a un amigo en momentos en que viajaba hacia el country San Andrés, en Tigre, donde los médicos de la ambulancia intentaban reanimar a Diego Armando Maradona, el pasado 25 de noviembre.

En momentos en que manejaba, Luque intercambiaba varios mensajes de texto y audio a través de WhatsApp con la psiquiatra Agustina Cosachov, quien encontró a Maradona totalmente descompensado en su habitación, en una visita programada junto al psicólogo Carlos Díaz.

Todas las conversaciones de Luque con Cosachov fueron incorporadas en el expendiente valorados como de interés por el equipo de fiscales de San Isidro conformado por John Broyad, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, que investiga la responsabilidad de ambos profesionales en un posible homicidio culposo por negligencia o impericia médica.

En los audios, extraídos de los teléfonos secuestrados en los allanmientos a los domicilios y consultorios de los médicos, puede escucharse a una Cosachov nerviosa y un Luque serio, que intenta mantener la calma frente al cuadro de su paciente.

Al médico se lo pudo escuchar diciendo también: “Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenes que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Esta sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación”.

Luego, Luque respondía a un contacto al ver una captura de pantalla que anunciaba que Maradona se había descompensado: “Si boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá”.

Con Cosachov, detallan lo que sucedía dentro de la casa de Maradona. “Ahora está con el equipo (de la ambulancia) lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia”, explica la psiquiatra.

En otro de los audios, Cosachov es más explícita sobre el momento en el que lo encontraron a Maradona cuando entraron a su habitación: “Entramos a la pieza y estaba frio, frio. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, 'El Negro', yo y 'Monona' (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”.

Luego de eso Luque le envía dos audios seguidos en los que le consulta sobre si cuando ellos lo intentaron reanimar a Diego. Cosachov responde por escrito que se lo palpó y que “parecía muerto”.

Parte del AUDIO entre Luque y Cosachov.