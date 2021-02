Hospital donde está la niña internada.

Una beba de un año permanecía en estado crítico tras recibir seis disparos por parte de un hombre que atacó su casa y también hirió a su padre en la ciudad de Rosario. El cruel episodio, registrado el pasado sábado, aparentemente sería una venganza contra un tío de la menor, quien cumple una condena por un asesinato.

La pequeña, llamada Yaira Aguirre, fue internada en el Hospital Pediátrico Vilella, donde permanecía en estado reservado tras ser sometida a una difícil operación. El ataque se produjo en horas de la madrugada del sábado cuando un desconocido entró a la vivienda situada en 27 de febrero al 7800 con el fin de atacar a balazos al padre de la niña, Jonatan Aguirre.

La madre de la nena intentó protegerla entre sus piernas, pero no pudo evitar que no fuera alcanzada por seis disparos. "Yo tenía a mi bebé entre medio de las piernas. La traté de abrazar a mi bebé, pero no me dio chances. Los balazos pasaron por entre medio de mis piernas y la hirieron", contó la mujer, llamada Alejandra, al diario La Capital. A la pequeña, durante una operación, le extrajeron seis proyectiles del abdomen y miembros inferiores.

Noticias relacionadas

Su padre, a quien aparentemente iba dirigido el ataque, presenta una evolución favorable en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Jonatan Aguirre es el hermano de Nelson "Pandu" Aguirre, quien fue condenado a 16 años de prisión por el crimen de Javier Barquilla, ocurrido en febrero de 2015 en Villa Banana.

Las sospechas apuntan a que el ataque contra Jonatan Aguirre se relacionan con una venganza contra su hermano.