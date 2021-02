Noticias relacionadas

Docenas de personas asistieron al acto en el parque de la ciudad de Tamansari, en Banda Aceh. Es la tercera ocasión que Ace, la única provincia de Indonesia que aplica la ley islámica "Sharia", condena a gente a recibir bastonazos por homosexualidad desde que se introdujo la ley en 2015 como concesión del gobierno para poner fin a una larga rebelión separatista.

Los hombres, de 27 y 29 años, fueron golpeados en la espalda por un conjunto de cinco personas con capuchas y túnicas, los cuales se turnaban para golpearles, relevándose cada 40 golpes.

Your browser does not support the video element.

La Sharía permite que un hombre se case con 4 mujeres, pero criminaliza la orientación sexual, violando el derecho internacional, algo que en pleno siglo XXI aún sucede en un tercio de los países del mundo. En doce de ellos estos casos se castigan con la pena de muerte.