David Bowie músico e icono de la moda.

*Por Charly Rodríguez

En la moda, en su concepto, y en su propia evolución, es importante la idea de cambio permanente, de reinventarse, tanto por parte de los diseñadores y creadores de tendencias, como de la propia sociedad que viste esas propuestas a pié de calle, el conocido como street style.







Desde los años 70 u 80, años donde la moda se democratiza de una forma más global, por diferentes fenómenos sociales, del propio sector o de la influencia de varios factores, en continentes como el europeo, que históricamente ha marcado las pautas de tendencia, o el americano, hasta nuestra época, los cánones del vestir, incluso los protocolos de etiqueta, han cambiado de una forma brutal, sobre todo en los últimos, 10 o 15 años, principalmente, gracias a la llegada de Internet, o por desgracia, según se mire…







Varios ejemplos; uno que es esclarecedor de los tiempos que corren en el propio sector textil y moda, y son las temporadas. Hasta hace poco tiempo venían marcadas por, Primavera-Verano y por el Otoño-Invierno, presentándose las colecciones, siempre un año antes, principalmente en lo que conocemos por Prêt-à-porter, o Listo para llevar (ready to wear). En Europa en las pasarelas más importantes, París, Londres o Madrid, se presentan, por cuestiones de producción, meses antes, por ejemplo, en septiembre de este año, 2021, se presentará la temporada de Primaver-Verano 2022, de esta manera damos un margen para crear la producción de las prendas, según los pedidos realizados por los comercios que venden estas marcas, o para los puntos de venta propios de dicha firma, o diseñador/a...







Pués todo ese ritmo de producción y venta, pasará, no dentro de mucho, a la historia, entre otras cosas por la inmediatez con la que el comprador y consumidor actual quieres las cosas, y la moda es un bien de consumo inmediato sin duda, y también por la rapidez actual en los sistemas de producción y de distribución de casi cualquier producto… De hecho se está haciendo, en muchos casos y con grandes nombres de la moda, podemos ver la presentación de sus colecciones, y de forma inmediata, comprar algunas prendas por medio de sus webs, teniendo colgada dicha prenda en nuestro armario, en dos días, cuando hace poco tiempo, por lo menos tenías que esperar a que llegase al estocaje de tienda, aunque la marca trabajara el Fast fashion.







Otro ejemplo de la situación actual, de los cánones de la moda y del street style, es la visión que se tiene en la actualidad del vestir, fenómeno en el que ha influido también de forma decisiva la evolución de la propia moda en su concepto de tendencias, donde la androginia, por poner un caso, en su percepción más estética, es un valor en alza en aquellos que defienden que la moda no debe tener identidad de sexo, y que cualquier prenda que hasta hace poco era diseñada para lo masculino, lo puede llevar una mujer y al revés, cualquier prenda femenina, porqué no la puede llevar un hombre… Aunque ya en los años 70 y 80, el desaparecido e icónico David Bowie, era un ejemplo de la estética más andrógina...







Pero hay más factores, el mismo movimiento Slow Fashion o La moda lenta, lo ECO, concepto que describe lo contrario a la moda rápida y forma parte del " movimiento lento ", que defiende la fabricación con respeto a las personas, al medio ambiente y a los animales. Evidentemente es contrario a las prácticas de la moda industrial más tradicional o al Fast fashion.



Slow fashion involucra a los artesanos locales y el uso de materiales ecológicos, con el objetivo de preservar la artesanía y el medio ambiente y, en definitiva, aportar valor tanto a los consumidores como a los productores. En este movimiento podemos ver marcas como Ecoalf, Patagonia, posiblemente la más reconocida en este campo, o también en el lujo sostenible, que lo hay, donde destaca la diseñadora británica, Stella McCartney.







Estos son algunos de los factores que marcan la nueva idea del vestir, los nuevos cánones y pautas de nuestro vestir, pero hay más, que os contaré en una próxima entrega...

*Estilista de MODA / Vestuario TV desde 1986.

