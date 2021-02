Captura de video de un abogado teniendo sexo en audiencia. - Foto: Captura.

Lo que se suponía que era una audiencia se convirtió en todo un escándalo en Perú, cuando un abogado olvidó apagar la cámara de su computadora y tuvo relaciones sexuales con una mujer, a la vista de todos.

El letrado involucrado fue identificado como Héctor Cipriano Paredes Robles. Se trata del abogado defensor de la una presunta banda delictiva, que hizo pasar a segundo plano el proceso, tras el colosal descuido.

En el video puede escucharse una voz que de forma estruendosa reprende la conducta del abogado quien no se daba por enterado ya que se encontraba en sus asuntos personales después de su descuido.

De inmediato, el titular dio la orden de un receso para evitar que las imágenes se siguieran divulgando.