Pampita y sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio.

Desde que confirmó que tanto ella como su marido se contagiaron covid, Carolina "Pampita" Ardohain decidió aislarse en una de las habitaciones de su casa de Nordelta para transitar la enfermedad sin correr el riesgo de contagiar a sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio, quienes se testearon y dieron negativo.

Con el paso de los días, la distancia se hace cada día más difícil y aunque no se pueden abrazar, la modelo encontró la forma de estar en contacto con los chicos desde la ventana de su cuarto y compartió un tierno video en el que capturó una de las tantas charlas que mantienen a diario.

"Te extraño", se lo escucha decir a Beltrán, de ocho años. A lo que la conductora de "Pampita Online" respondió emocionada: "¡Yo también!". Mientras que Benicio (6) reclama: "¿Entendés? Ni nos podemos tocar... Te amo yo a vos mamá linda. ¡Venite abajo!". Pero más allá de sus ganas, la modelo aclaró que aunque muere por abrazarlos, deberán esperar unos días más.

Cabe recordar que tanto ella como el empresario Roberto García Moritán presentaron síntomas compatibles con coronavirus a su regreso de sus vacaciones en México, donde festejaron el cumpleaños de Carolina y anunciaron que están esperando a la primera hija de la pareja. Enseguida se convirtieron en el eje de muchas críticas por no haber hecho cuarentena confiando en el PCR negativo que obtuvieron antes de volver y lejos de dejarlo pasar, Pampita salió a responder en sus redes.

"Empatía 0. Parece que si te contagiás, los medios te crucifican. ¿¡Cómo pueden insultarme, solo por estar enferma y cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo!? Nos toca a todos, a nosotros, o a algún ser querido, de alguna manera, tarde o temprano. El que se enferma no es el villano en esta historia, ¡es la víctima!", manifestó indignada.