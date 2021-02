La profesora Hnin Wai durante su clase de aerobics.

En Myanmar, se llevó adelante un golpe de Estado que derrocó a la jefa de Gobierno Civil Aung San Suu Kyi, quien también fue galardonada con el Premio Nóbel de la Paz, y detuvo a otros altos cargos.

En las últimas horas se viralizó un video de una profesora de gimnasia llamada Khing Hnin Wai que, sin darse cuenta, filmó una clase de aeróbic mientras el golpe de Estado se estaba llevando a cabo.

La mujer se llama Hnin Wai y trabaja para el Ministerio de Educación de Myanmar como profesora de educación física.