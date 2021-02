Tony Bennett.

La familia del músico Bennett indicó que fue diagnosticado en 2016, pero comenzó a mostrar signos reales de declive dos años después, mientras grababa un álbum con Lady Gaga.

"Él está haciendo tantas cosas, a los 94 años, que muchas personas sin demencia no pueden hacer", precisó el médico del Hospital Lenox Hill.

"Hay muchas cosas de él que extraño", dijo su esposa, Susan Bennett. "Porque ya no es el viejo Tony... Pero cuando canta, es el viejo Tony".

La enfermedad avanzó desde su diagnóstico aunque Bennett no sufrió ni de "desorientación" ni "episodios de terror, rabia o depresión", síntomas comunes de la enfermedad.

Con una estricta supervisión médica, el cantante consume una dieta mediterránea y hace diferentes tipos de ejercicios diariamente para combatir la pérdida de su memoria.

Por indicación profesional, Susan estimula a su esposo para que siga cantando y actuando durante el mayor tiempo posible, de manera tal que su cerebro permanezca estimulado. De hecho, Bennett continúa ensayando dos veces por semana. Su última actuación pública fue en marzo de 2020.

«La vida es un regalo, incluso con la enfermedad de Alzheimer. Gracias a Susan (esposa) y a mi familia por su apoyo, y a @AARP The Magazine por contar mi historia», escribió el cantante en Twitter.

