Sputik V de Gamaleya National Center.

La Sputnik V es segura, eficaz y proporciona una protección completa contra los casos graves de COVID-19: esta es la conclusión clave de la publicación de la revista The Lancet. Los inmunólogos rusos han necesitado meses de investigación y 19.866 voluntarios para completar la fase III de los ensayos clínicos que han confirmado una eficacia del 91,6%.

También el estudio revela es la inmunogenicidad de la vacuna: los 14.964 voluntarios que recibieron inyecciones de Sputnik V desarrollaron entre 1,3 y 1,5 veces más anticuerpos contra el nuevo coronavirus que los que se recuperaron de COVID-19.

El ensayo clínico incluyó un grupo de voluntarios de entre 60 y 87 años y mostró unos resultados impresionantes para este estrato de edad en particular. Sorprendentemente, la eficacia de Sputnik V entre personas mayores fue comparable a la del grupo de edad de 18 a 60 años (91,8%).

El director general de RDIF, Kiril Dmítriev, saludó la publicación de The Lancet y afirmó que "es un gran día en la lucha contra la pandemia del COVID-19". "Los datos publicados por The Lancet demuestran que Sputnik V no solo es la primera vacuna registrada del mundo, sino también una de las mejores. Protege completamente contra el COVID-19 grave según los datos que han sido recopilados y revisados de forma independiente por pares y luego publicados en The Lancet. Sputnik V es una de las tres únicas vacunas del mundo con una eficacia superior al 90%, pero las supera en términos de seguridad, facilidad de transporte debido a los requisitos de almacenamiento de +2 a +8 grados y un precio más asequible. Sputnik V es una vacuna para toda la humanidad".

