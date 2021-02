Ivana Nadal demorada en el aeropuerto de México.

Ivana Nadal fue demorada en un aeropuerto de México durante sus vacaciones. La conductora contó que efectivos policiales del aeropuerto le abrieron la valija por un elemento extraño cuando el equipaje pasó por el escáner: allí le encontraron un picador de marihuana. Motivo por el cual fue indagada por las autoridades mexicanas.

“No es la idea que nos pare la cana, que me rompan la valija, que perdamos un vuelo por la fiebre amarilla, que es algo re vintage, pensé que no pasaba más”, amplió en su descargo la conductora.

En una de sus historias detalló el hecho por el cual estuvo demorada en el aeropuerto: “Nos paró la Aduana porque tenía un picador. ¿No te parece re dramático? -preguntó a sus seguidores- No tenía faso, tenía un picador, dos tubitos y mil encendedores. ¡Déjense de joder!”.

Nadal siguió con su relato y contó que en el operativo le hicieron contar los dólares que llevaba con ella y que se puso tan nerviosa que transpiró, y mostró las marcas en la remera que llevaba puesta. ”Ya está, fin, no pasó nada”, aseguró que le devolvieron el picador que llevaba y siguió su viaje.