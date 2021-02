Marilyn Manson.

Luego de que cinco mujeres -incluida su expareja, la actriz Evan Rachel Wood- denunciaran que el músico había abusado, sexual, física y emocionalmente de ellas, l a compañía Loma Vista Recordings informó a través de sus redes sociales que no seguirá promoviendo el último disco del músico ni realizará nuevos proyectos con él.

“A la luz de las inquietantes acusaciones de hoy de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promover su álbum actual con efecto inmediato -dice el posteo del sello discográfico-. También hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en proyectos futuros”.

Evan Rachel Wood hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que reveló que Manson había abusado de ella cuando eran pareja. “Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar la atención sobre las muchas industrias que se los han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con todas las víctimas que ya no guardarán silencio”, escribió la actriz.

Noticias relacionadas

Manson y Wood comenzaron su relación en 2007, cuando Wood tenía 18 años y Manson 36. Se comprometieron en enero de 2010, pero terminaron su relación siete meses después.

Recién en 2019 Wood contó en un testimonio dado al Comité de Seguridad Pública del Senado de California que había estado varios años en una relación abusiva con un hombre que conoció al final de su adolescencia, pero no especificó a quién se refería.

“Comenzó a acosarme cuando era un adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes”, afirmó Wood en su publicación al revelar que fue “Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson” quien abusó de ella durante años.