Dogecoin. Foto: Reuters.

Por @lobodeldolar

Por estos días se habla mucho de esta criptomoneda y su curiosa historia que nació literalmente como una burla al Bitcoin, cuyo logo es este simpático perrito emulando a George Washington estampado en el billete del dólar.

La idea surge de un programador Estadounidense llamado Billy Markus, ex IBM, que junto a miembros del grupo Adobe, decidieron crear un token para burlarse del Bitcoin, y mostrar que cualquiera podía emitir dinero virtual si así lo deseaba.

Era una suerte de parodia creada por unos anti Bitcoin a las que nadie nunca, ni el más remoto de los jugadores de lotería, pudo imaginar cómo terminaría.

Dogecoin era gratis hace unos años, te las daban por hacer clicks en algunos sitios web en el caso que no contaras con dinero, ya que su valor era menor a 0,00005 centavos, y con tan solo invertir 10 dólares podías hacerte al menos con unas 200.000 Dogecoin.

Suponiendo que vendías en su máximo de la semana pasada en 0.08$, transformabas tus 10 dólares (o tus múltiples horas de clicks) en 16000u$s. Si, leíste correctamente, 10 dólares en Dogecoin, llegaron a ser 16mil dolares.

El problema en esto, es que a veces, saber demasiado cuesta dinero. Ninguna persona con cierta experiencia, que hiciera minería, trading o holding de criptomonedas en su sano juicio hubiera destinado algún porcentaje importante de su cartera de inversión a Dogecoin, mientras tanto, muchos novatos y fanáticos la acumulaban sin siquiera pensarlo.

Por esas curiosidades del destino, y a modo intuitivo exclusivamente, mucha gente ha amasado fortunas por estos días.

Particularmente en la experiencia personal de quien relata lo sucedido, supe ser holder de varios miles de Dogecoin, que vendí ni bien hicieron 200%, holdeando una pequeña suma para cubrir ese famoso "por si acaso".

Además, desde hace meses vengo comentando en mi comunidad acerca de esta criptomoneda y el "interés" de Elon Musk, que hasta a modo sarcástico afirmó iba a ser el dinero que se utilice en Marte.

Si bien alcancé a vender mis últimos Dogecoin en 0.07(150% abajo de su máximo), el gusto amargo, de saber que tuviste una fortuna en las manos y no la aprovechaste, te hace recordara aquel buen cristiano que vendió 1700 bitcoins por 30 centavos y se quejaba cuando alcanzó los 8 dólares.

