El opositor ruso Alexei Navalny denunció durante el juicio en su contra que dicho proceso era un intento de “asustar a millones” de rusos y volvió a acusar al presidente ruso, Vladimir Putin, de ordenar su envenenamiento con un agente nervioso el verano pasado.

“Pasará a la historia como el envenenador. Sabe usted, hubo un tal Alejandro (II) el Libertador y un tal Yaroslav el Sabio. Y nosotros tendremos a Vladimir, el Envenenador”, aseguró.

El opositor subrayó que “todos se han convencido de que él (Putin) es un simple funcionario de tres al cuarto, que fue puesto en el cargo por casualidad. Nunca ha participado en un debate. Su único medio de lucha es el asesinato”.

Navalny consideró que el verdadero objetivo del juicio es “asustar a un enorme número de personas”.

“Encarcelan a una de ellas para asustar a millones”, dijo el opositor en la audiencia, tras la cual podría ser condenado a pasar entre dos años y medio y tres años y medio en la cárcel por violar, según las autoridades, su control judicial.

No obstante, recordando la represión y la detención de miles de personas durante las manifestaciones de los dos últimos fines de semana, Navalny agregó que esperaba que cada vez más gente se diera cuenta “de que encarcelar a millones o cientos de miles de personas es imposible”.

“Cuando se den cuenta de ello, y ese momento llegará, verán que no se puede encarcelar a todo el país”, aseguró.