Prototipo de cohete de SpaceX, REUTERS

El nuevo prototipo de cohete de SpaceX se estrelló y explotó al término de un vuelo de prueba, según mostraron las imágenes difundidas por la compañía fundada por Elon Musk.

La nave despegó, ascendió unos 12 kilómetros y al tocar tierra explotó creando una gran bola de fuego.

Your browser does not support the video element.

Se trata de la segunda explosión de este tipo después de que el último prototipo sufriera un destino similar el pasado mes de diciembre.

Noticias relacionadas

El pasado 9 de diciembre, el prototipo de nave espacial SN8, en el marco de una prueba de vuelo suborbital a gran altitud, no logró aterrizar satisfactoriamente y terminó explotando. La prueba se desarrolló en el condado de Cameron, estado de Texas, en Estados Unidos.

El objetivo era lanzar el Starship a una altitud de 12,5 kilómetros (8 millas) -la mayor hasta ahora- y posteriormente regresar la nave para un aterrizaje vertical. Este suave descenso se espera que sea sin motor, similar al de un paracaidista.