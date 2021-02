Floppy Tesouro.

La modelo Floppy Tesouro habló de la relación de su exmarido y Silvina Luna, quien había sido señalada como la tercera en discordia y que está de vacaciones con el empresario en Panamá. "Son súper amigos hace muchos años. Silvina ha vacacionado con él", expresó la modelo. Y contó cuáles fueron los motivos de la ruptura: "Ya no funcionaba. Ya pasó el año pasado y nos dimos una oportunidad como pareja y como familia, y me quedo con eso".

"Se dicen muchas cosas, pero cuando yo era amiga de Rodri, Silvina ya era amiga de Rodri... Yo sabía de sus relaciones anteriores y él de las mías, los noviazgos que fueron públicos. Pero yo no me senté con él a hacer una lista, me parece patético", agregó. Y sorprendió al confesar que no le molestaría que Luna comience una relación con el empresario en el futuro: "Sé que tienen un vínculo de súper amigos, si el día de mañana, yo no formo parte en la vida de Rodri, sí como padres, y él decide formar pareja con Silvina o con quien le plazca, voy a estar feliz porque quiero que él sea feliz. Hoy doy fe de que no pasa. Si pasa más adelante es una decisión de ella".

Además, aseguró que la pafreja prioriza a Moorea, la única hija del matrimonio, que aún no está al tanto de la decisión que tomaron. "No fue ni una discusión, ni de un día para el otro. Fueron muchos meses y se tomó esta decisión. La relación se fue enfriando. Se fue como desgastando. Yo estuve con mucho trabajo en el 2020. Agarré como mucha cosa. Tenía meses en donde me sentía un poco sola porque yo soy un poco más pegadiza y él más independiente", explicó la exparticipante de "Cantando 2020".