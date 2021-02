Carlos Eduardo José es el cura acusado del abuso de tres niñas.

Constituido por el Dr. Raúl Luchelli Ramos y la Dra. Mónica María Carreira buscan condenar a

Carlos Eduardo José, ex sacerdote denunciado por abuso sexual contra una menor de edad en una escuela de la provincia de Buenos Aires entre los años 1999 y 2008.

Carlos Eduardo José está actualmente detenido, imputado por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado” por su condición de sacerdote. En simultáneo, otras tres mujeres denunciantes aguardan el veredicto de la Suprema Corte para que avancen sus causas contra el ex cura.

En abril de 2017, dos mujeres rompieron el silencio y se animaron a denunciar los abusos a los que habían sido sometidas durante su infancia en manos del cura del colegio al que concurrían, el Instituto San José Obrero de la localidad de Caseros, Partido de Tres de Febrero. Mailín Gobbo y Jazmín Detez radicaron la denuncia en la UFI N° 14 de los Tribunales de San Martín. A partir de la difusión de estos casos, Cecilia Burgos y Karen Maydana, otras alumnas del colegio pudieron empezar a hablar y a llevar ante la Justicia sus denuncias por otros abusos cometidos por el mismo sacerdote.

En 2009, Gobbo había iniciado originalmente una denuncia eclesiástica ante al arzobispado de San Martín, que además de silenciarla, decidió trasladar al ex sacerdote a otra ciudad, en una maniobra encubridora que se repite en la mayoría de las denuncias por abuso sexual en la Iglesia argentina, donde ya hay más de 60 casos presentados ante la Justicia.

Hoy, estas sobrevivientes de abuso sexual infantil no sólo exigen una condena efectiva para que el ex sacerdote siga en la cárcel, sino que reclaman que las denuncias no prescriban. Actualmente, la Ley 27.206 sancionada por el Congreso, modifica el plazo de la prescripción de delitos contra la integridad sexual de menores. Estos derechos también están amparados en la Convención de Belem Do Para, el Tratado Internacional por los Derechos del Niño, el Tratado Internacional por los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El juicio oral tendrá lugar el jueves 4, viernes 5, jueves 11 y viernes 12 de febrero a partir de las 9hs en los Tribunales de San Martín ubicados en Av. 101 Dr. Ricardo Balbín 1753, Villa Lynch, Provincia de Buenos Aires.