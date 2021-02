El último video de Diego Maradona en la casa donde falleció.

Diego Maradona grabó muchos videos durante su vida, pero este tuvo algo de especial. Allí, de la mano de Verónica Ojeda, su ex novia le dio unas palabras a Leopoldo Jacinto Luque.

En las últimas horas apareció un registro audiovisual que generó mucho impacto, sobre todo porque lo grabó después de recibir el alta tras la operación del hematoma subdural a la que fue sometido en la Clínica Olivos.

En el video, se lo ve a Diego hablando desde la casa del barrio San Andrés de Tigre. "Estoy abollado, pero todo bien", dice con la mirada hacia la cámara. Y detrás se ve la cocina de la casa de Tigre donde falleció.

"Sabés que no me gustan las intimidades, pero cuando estoy con gente buena salgo de mi madriguera. Un beso Luque... Leopoldo Jacinto Luque”, continúa Diego en el video que supuestamente estaba dirigido a su médico.