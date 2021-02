Llegada de las dosis contra el coronavirus a Bolivia

La expectativa era máxima en la ciudad boliviana de Trinidad. Llegaba el primer lote de vacunas Sputnik con las que iniciar la campaña de vacunación.





Por eso sorprendió que, para su transporte, usasen un camión refrigerado de reparto de aves de corral.

Más allá de las explicaciones, de la anécdota y de las bromas que los ciudadanos hacían al ver pasar el camión de pollos con las vacunas dentro, Bolivia ha podido empezar a vacunar.





Ahora las autoridades tratan de mejorar unas infraestructuras de transporte muy limitadas de cara a la llegada del primer millón de vacunas para final de mes. Bolivia lleva ya más de 218 mil casos confirmados de COVID-19 y más de 10.000 muertes.