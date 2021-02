Robo y asesinato en San Francisco Solano.

Un hombre de 46 años que volvía de vacaciones junto a su familia fue asesinado de un balazo delante de su esposa e hijas en un intento de robo ocurrido en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, partido de Almirante Brown, y por el hecho tres sospechosos fueron detenidos.

Fuentes policiales informaron que el episodio se registró alrededor de las 4:30, cuando la víctima, identificada como Sergio Andrés Lust, iba a bordo de su vehículo junto a la mujer y tres hijas de entre 2 y 9 años. La familia volvía a su casa tras regresar de unas vacaciones y en el cruce de avenida San Martín y Santa Ana el hombre frenó en un semáforo, tras lo cual varios delincuentes a pie los interceptaron con fines de robo.

Anahí Jara, esposa de la víctima, aseguró que al menos siete delincuentes los atacaron: "Querían el auto con las nenas, mi esposo les dijo que no, que les daba el auto, pero a las nenas no las dejaba y lo mataron".

"Lo mataron por nada, les dijimos que les entregábamos los celulares, el auto y le dispararon por nada. Mi esposo les dijo, 'espera que sacó a las nenas' y lo mataron", agregó la mujer en declaraciones formuladas a la prensa.

De acuerdo con los voceros policiales, el conductor quedó fallecido con el pie en el acelerador y el vehículo tomó gran velocidad hasta que a unas seis cuadras, en San Martín y Tierra del Fuego, chocó contra otro auto. A raíz del impacto, la niña de 9 años sufrió la rotura de clavícula, otra hija una lesión en el mentón y la esposa de la víctima sufrió algunos golpes.

Los hombres que se trasladaban en el vehículo colisionado y trabajadores de una gomería cercana ayudaron en el rescate de la familia víctima del delito.

El hecho es investigado por el fiscal Lorenzo Latorre, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Lomas de Zamora en una causa caratulada como "homicidio agravado criminis causa". Por otra parte, se llevaron a cabo varios allanamientos y personal de la Policía Bonaerense detuvo a tres sospechosos por el robo y secuestró una pistola calibre 32.