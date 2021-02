Jorge Bermudez y Carlos Tévez.

El mundo Boca suma otro escándalo, ahora se filtró un audio en el cual Jorge Bermúdez critica a Carlos Tévez cuando se negociaba la renovación de su contrato.

Las diferencias entre el Consejo de Fútbol y los jugadores de Boca Juniors, al menos sus referentes, son cada vez más evidentes y se profundizaron luego de la eliminación de la Copa Libertadores en manos del Santos de Brasil, por la cual hasta el entrenador Miguel Ángel Russo quedó en la mira y dejó de ser intocable para Juan Román Riquelme.

En el mensaje que se filtró, el ex defensor de Boca se muestra fastidioso por las últimas apariciones públicas del Apache, capitán del equipo, y sostiene que "son personas libres, no son delincuentes, al menos socialmente... Que él siga haciendo sus cosas, pero queda en evidencia cuáles son sus intenciones".

Días atrás, Tevez habló con la prensa y declaró que algo se rompió en la intimidad del plantel luego de perder en Brasil.

La relación entre el Apache y el ex futbolista colombiano viene de larga data. Una parte del Consejo de Fútbol que también integran Marcelo Delgado y Raúl Cascini, Bermúdez había apuntado contra Tevez a mediados del 2019 cuando el futbolista negociaba la renovación de su vínculo con la entidad. Por entonces, compartió una nota política donde se hablaba de los vínculos entre el Apache y Angelici. “La verdad prevalece siempre donde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer”, dijo por entonces.

Previamente, había tenido una definición cargada de polémica sobre el nivel mostrado por Tevez en cancha antes de que el grupo directivo comandado por Jorge Amor Ameal se imponga en los comicios: “Cuando asumimos, Carlos Tevez era un ex jugador de fútbol”.

El capitán del equipo de 36 años decidió no opinar al respecto y aclaró: “A mí me interesa jugar y nada más. Quedó ahí. Yo voy y entreno.