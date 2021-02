Incendios en San Martín de los Andes

Un incendio forestal de magnitud se desató en la localidad neuquina de San Martín de los Andes, en el cerro Comandante Díaz, en el día en el que se cumplía el 123° aniversario de la fundación de la ciudad.

Este jueves, el subsecretario provincial de Defensa Civil, Martín Giusti, contó que las llamas afectan la zona de bosque cerca del ex hotel Sol y el fuego se dirigía hacia las viviendas y las líneas de alta tensión.

Giusti explicó que "se ha complicado la situación" y que personal provincial de Manejo del Fuego, Defensa Civil y de Bomberos voluntarios intenta contener las llamas.

Un avión hidrante fue asignado al lugar, mientras que otro, que también colaboraba en el incendio de El Bolsón, se sumará al trabajo en la zona.

Por el momento, las autoridades no pudieron establecer el origen del fuego y Giusti dijo que "todo se encuentra en investigación".

En tanto, en la localidad rionegrina de El Bolsón, los brigadistas seguían combatiendo el fuego que se inició hace 12 días y que recrudeció en las últimas horas.

Julio Cárdenas, coordinador del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) El Bolsón, contó a la prensa local que en las últimas horas el fuego bajaba hacia el barrio El Mirador, y que se comenzó a trabajar desde muy temprano con herramientas manuales para que el fuego no alcance al barrio Unión.

Cárdenas comentó que los focos estaban a unos 400 metros del barrio y que por eso, los bomberos custodian las viviendas.

Durante la tarde de este miércoles, se registraron 32 grados y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Según el parte diario del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, en Río Negro operaron un total de 82 brigadistas de la Brigada Nacional del SNMF, de la Administración de Parques Nacionales, jurisdicciones de Córdoba y Neuquén, junto a dos técnicos de la Dirección de Prevención y Planificación (DPyP), dos coordinadores, un asistente de la Regional Patagonia y Regional Centro y el director nacional de la Dirección de Lucha Contra Incendios Forestales (DLIFE) de la APN.

Además operaron cinco autobombas, cuatro camionetas pick up, un camión logístico de comunicaciones, un camión, una camioneta utilitaria ambos para transporte de personal, dos helicópteros y dos aviones hidrantes.