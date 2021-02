Mariano Alberto Martino, martillero, asesinado y atado de pies y manos con precintos a un martillero de Hurlingham.

Un martillero de 58 años que se encontraba desaparecido fue encontrado asesinado dentro de un baño y atado de pies y manos, en una casa de Hurlingham que había ido a mostrar a clientes.

Un cuerpo fue hallado en una propiedad que estaba en venta en Delfor Díaz y Villegas, donde la víctima, identificada como Mariano Alberto Martino, fue encontrada asesinada a golpes y atado de pies y manos con precintos plásticos.

La víctima era el dueño de la inmobiliaria Martino Propiedades de la localidad de Hurlingham. había salido de su casa el jueves para mostrar una casa en William Morris y desde ese momento no se supo nada más de él.

En su computadora había quedado abierto el WhatsApp Web y su esposa comprobó que la última comunicación había tenido fue con la clienta a la que le mostraría la casa en William Morris.

La esposa logró rastrear el celular a través de una aplicación y supo que el último destino era en Moreno. Junto a la policía local y Bomberos Voluntarios encontraron el auto de Martino, un Peugeot 206, sobre la calle Junín, a la vera del Río Reconquista en Villa Trujui. Tenía las llaves puestas y su celular estaba tirado en una zanja.

Por los datos recabados por investigadores policiales a partir de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad, se pudo determinar que el auto de Martino circuló por Autopista Buen Ayre desde Hurlingham hacia el lugar de hallazgo del vehículo, acompañado de una moto.

Más tarde se pudo establecer que la vivienda de las calles Delfor Díaz y Villegas de Hurlingham era la que Martino había ido a mostrar a unos clientes y al ingresar, hallaron el cadáver en el baño.

Por imágenes de cámaras de seguridad, se pudo observar que Martino había ingresado allí junto a una pareja y otro hombre, a los cuales se los ve retirarse, sin el martillero, dos horas más tarde, a bordo del Peugeot 206 de la víctima y de un Honda CRV gris oscuro.

El caso es investigado por el fiscal Claudio Oviedo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Morón, quien espera los resultados de autopsia y por el momento no descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del homicidio.