Supermercado en Florida, Estados Unidos.

Un supermercado “anti barbijo” generó polémica en las redes sociales por evadir las restricciones para prevenir el covid-19 en Florida, EE.UU.

Un periodista de la cadena NBC difundió un video en el que se muestra a clientes y trabajadores del establecimiento que prescinden de las respectivas medidas de protección.

Cabe remarcar, que Estados Unidos se encuentra en el puesto 1 de países con mayor cantidad de infectados. Según el ultimo reporte, se registraron 27.273.890 casos de infectados, 466.988 de muertos y 17.031.629 de recuperados.

El periodista Sam Brock reseñó su visita a la tienda Oakes Farms Market, para comprar un sándwich, y dijo que se sorprendió al ver que las personas evadían el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, eludiendo los mandatos de las autoridades.

La escena llamó la atención a más de uno, donde, según los reportes, el estado de Florida tiene un promedio de 10.000 nuevos casos cada día.

El video cuenta ya con más de 3,6 millones de reproducciones en Twitter y sobre 60.000 interacciones, muchas de ellas para manifestarse en contra del desacato.