Hija del martillero asesinado en Hurlingham

Estefanía Martino, hija del martillero asesinado en Hurlingham, habló en exclusiva con Canal 26 a horas del brutal hecho que se produjo mientras su padre trabajaba.

"La mujer con la cual se contactó por celular, en la última conversación, es la que entró con su pareja en la casa con mi papá y entró un hombre más, y luego se ve cómo salen los tres, pero no sale mi papá", comentó la joven.

"No fue un robo, lo mataron, parece que fue algo pensado", analizó, mientras comentaba que se realizaban diferentes investigaciones para dar con el móvil del hecho.

"Mi abuela es lo que más me preocupa, que perdió a sus dos hijos en menos de un año", lamentó Estefanía.

“La mujer de mi papá sabía que iba a mostrar esa casa y no parecía preocupado, por lo que no se imaginaba que iba a terminar así”, cerró.

El cuerpo de Mariano Alberto Martino fue hallado en una propiedad que estaba en venta en Delfor Díaz y Villegas. La víctima fue encontrada asesinada a golpes y atado de pies y manos con precintos plásticos.