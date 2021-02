Karina Gao

Karina Gao, conocida influencer de la cocina y encargada de la cocina en el programa de Florencia Peña en las mañanas de Telefe, se encuentra internada en coma inducido luego de agravarse su cuadro de coronavirus.

Embarazada de cinco meses, la propia influencer gastronómica anunció que la tuvieron que inducir al coma farmacológico: "Recen por mí", escribió.

"Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañaron durante estos 5 años", expresó la mañana del viernes. Y agregó: "Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos, no sabemos cuándo me voy a despertar".

Kari tuvo que ser internada esta misma semana como consecuencia de una neumonía bilateral, y el jueves la trasladaron a terapia intensiva.

"Ayer a la tarde se fue todo medio al pique. Empecé a no saturar bien y me costó respirar mucho. La fiebre seguía persistiendo fuerte. Tuve mucho miedo ayer, sinceramente pensé de todo. Pasé la noche como pude", lamentaba la cocinera, antes de que la situación se agravara todavía más.

"Voy a estar bien, cómo no estarlo con tantos mensajes de amor y apoyo de esta comunidad. Gracias, gracias, gracias... Soy muy afortunada de tenerlos siempre. En las buenas y en las no tan buenas", escribió en otro posteo, uno de los últimos antes de ser inducida a coma farmacológico.