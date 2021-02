Mario Pergolini, vicepresidente de Boca Juniors. Foto: captura video instagram.

Mario Pergolini, vicepresidente de Boca Juniors tuvo una irónica reacción en redes, apuntando a la prensa como responsable de todo el escándalo que sacude al mundo Boca.

Noticias relacionadas

En las últimas horas, el plantel xeneize tomó la decisión de plantarse frente a los que consideran atropellos del Consejo de Fútbol y le anunciarán al entrenador Miguel Russo que "tomarán medidas" frente a otro maltrato hacia alguno de ellos.

Your browser does not support the video element. Mario Pergonili en Instagram.

"Bueno, después de mucho tiempo, acá estamos volviendo. Vine a ver si había problemas pero se ve que no. Voy a tener que buscar en la tele para ver problemas", disparó irónicamente el empresario desde sus redes sociales mientras ingresaba al estadio “La Bombonera”.

No serán días tranquilos para Boca. En medio de una fuerte interna entre el plantel que comanda Miguel Ángel Russo y el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme.