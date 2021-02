Dos cuadras de cola para retirar sobras de una panadería

La Panadería La Helvética en Constitución presenta una escena repetida día a día: decenas de familias hacen interminables colas en busca de las sobras al final de la jornada, antes que el comercio cierre.

“Antes eran 20 personas, ahora tenemos 300, muchos son clientes de acá. Nos cuentan que se quedaron sin trabajo y vienen a pedir para llevarle a la familia. A veces no alcanza lo que tenemos para dar”, comenta una empleada del comercio.

Las imágenes se difundieron en redes sociales, cuando un usuario registró una fila de dos cuadras de personas que aguardaban con sus bolsas de tela en mano para recibir las sobras de "La Helvética".

“Nuestros clientes antes venían a comprar facturas, tortas y ahora vienen a buscar 20 pesos de pan. Nos preguntan mucho a qué hora pueden pasar para llevarse lo que nos sobró, a las 6 de la tarde ya hay fila de gente, nosotros cerramos a las 8 de la noche”, relató María.

La mujer recordó que al principio de la pandemia un día llegaron a tener 400 personas aguardando en la cuadra del local.

Los dueños de la panadería deciden elaborar en cantidad todos los días aunque "las ventas hayan bajado muchísimo". Y lo que sobra "se le dona a la gente todos los días".

Según datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) difundidos en diciembre de 2020, por la recesión y la crisis, agudizada por la pandemia y la cuarentena, volvió a escalar la pobreza en Argentina.

En un año, aumentó del 40,8% al 44,2% de la población urbana: son 18 millones de pobres. Si se incluye a la población rural, hay 20 millones de pobres.