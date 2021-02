Fernando Iglesias, AGENCIA NA

El diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade denunció penalmente a su par de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias por presunto enriquecimiento ilícito.

La denuncia del dirigente kirchnerista indica que Iglesias posee "bienes que superan con amplitud su patrimonio total al comienzo del ejercicio" y ve una "posible defraudación a la administración pública".

La investigación, dijo en su presentación Taihalde, "deberá dirigirse contra Iglesias y todas aquellas personas que, de acuerdo a las pruebas que se instruyan en autos, aparezcan como coautores, cómplices, instigadores o encubridores del exponencial crecimiento patrimonial del diputado nacional, que en principio podría configurar el delito de enriquecimiento ilícito".

La denuncia especifica que en la declaración jurada de 2017 el diputado Iglesias "consignó un patrimonio (cierre del ejercicio 2017) de $ 3.796.461,98 y una deuda de $ 44.708, lo que totalizaba un patrimonio neto de $ 3.751.753,98".

Y señala que "al cierre de 2019 -última DDJJ presentada- declaró ante la OA activos por $ 12.250.198,90) y una deuda (...) por dos millones doscientos diez mil pesos ($ 2.210.000), resultando un patrimonio neto de $ 10.040.198,90".

El legislador oficialista precisó que, según la declaración jurada, en 2019 Iglesias adquirió una camioneta 4x4, una propiedad de 100 metros cuadrados y presentaba ese año "una tenencia en efectivo de diez mil dólares (US$ 10.000) que no poseía al inicio".

"¿Cómo hizo para adquirir estos bienes que superan con amplitud su patrimonio total al comienzo del ejercicio? ¿Cuáles fueron esos 'ingresos propios' que no están consignados en su DDJJ?", se preguntó Tailhade en la denuncia.

Por su parte, Iglesias respondió que "la denuncia es un absurdo" y sostuvo que "Tailhade es un hampón y un truhán" que "tendría que estar en un cómic de Batman como El Pingüino o El Guasón".

"La denuncia es un absurdo, me denuncia por poseer un departamento que no poseo. Toda la denuncia es por tener al cambio de hoy 90.000 dólares. El vehículo 4x4 que me compré fue para darme un gusto a mis 63 años, es del 2014 y su valor de tasación es el mismo que el de un Ford k cero kilómetro. O sea que soy un corrupto enorme por tener un Ford K, esa denuncia es toda una serie disparates", sostuvo.