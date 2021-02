Agustín "Cachete" Sierra y Stéfano "Yeyo" de Gregorio.

La fuerte amistad entre Agustín "Cachete" Sierra (30) y Stéfano "Yeyo" de Gregorio (26) había surgido de chicos, cuando coincidieron en los sets de grabación de las ficciones de Cris Morena. La relación se extendió en el tiempo ya sin la productora de por medio, y se cortó de golpe en octubre, a raíz de un furioso ataque de Yeyo a Nico Vázquez por Twitter.

Tema que saltó en la entrevista que Cachete le dio a Intrusos. “Con el enano hablamos en su momento, tuvimos varias diferencias, discutimos en privado. Después había que darle tiempo a la situación, yo estoy en eso y sabía que él tenía la propuesta de irse a jugar al fútbol afuera (N del R: España), yo siempre le deseo lo mejor”, afirmó el campeón del Cantando 2020.

Veremos cuando nos volvamos a cruzar, y si podemos volver a coincidir. Yo no le cierro la puerta nunca. Toda la vida dije que lo amo y que siempre fue un hermano para mí. Pero bueno, hay momentos en la vida que van pasando, son muy importantes en el que espera que el otro demuestre y me demostró que manteníamos muchas diferencias”, continuó.

Respecto de las razones de la discordia con Stéfano de Gregorio, Agustín Sierra se sinceró: “Fue por el episodio de Nicolás Vázquez y otras cosas. Eso fue de mal gusto, sobre todo por el momento que estaba pasando la familia (de Nico), cómo lo dijo, lo que dijo y demás. Pero no me quiero meter mucho ahí, es una persona con la que me pasé casi toda la vida a su lado, lo aprecio mucho y todo lo que le tenía que decir se lo dije en privado. Y así va a seguir siendo”.