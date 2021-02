Crimen de malabarista en plena calle de Chile a manos de carabineros

Un carabinero asesinó a un joven que hacía malabares con machetes usados y sin filo en una calle de una ciudad del sur de Chile, tras lo cual el uniformado fue detenido y se realizaron manifestaciones que incluyeron la quema de edificios públicos.

El hecho se produjo en Panguipulli, ubicada 720 kilómetros al sur del país trasandino, y tuvo como víctima fatal al artista callejero Francisco Martínez Romero.

El oficial utilizó su arma de fuego a pesar de que los sables usados por el malabarista eran únicamente para fines artísticos y no tenían filo.

Sin embargo, según el testimonio de una testigo publicado por el portal chileno Resumen, el carabinero primero disparó a los pies del joven y después al pecho.

"Tiene un disparo en el pecho con salida del proyectil, lo vi, no me lo contaron" relató la testigo, que también es enfermera y auxilió al joven.

La mujer también contó que el efectivo que disparó y los demás oficiales que estaban en la zona escaparon inmediatamente: "Carabineros ni siquiera cortó el tránsito de los vehículos".

La enfermera y los amigos de Francisco Martínez lograron llevar el cuerpo que estaba en la calle a una vereda donde la trabajadora de la Salud intentó reanimarlo.

De acuerdo con Resumen, la fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios para que realice las gestiones respectivas en el lugar.

Tras el asesinato, vecinos de la zona realizaron protestas en el centro de Panguipulli, que derivaron en incidentes e incendios de edificios públicos.

De acuerdo al portal de Radio Bío Bío, fueron afectados por las llamas la Municipalidad de Panguipulli, el Departamento Social Municipal, Correos de Chile, ChileAtiende, el Registro Civil, Juzgado de Policía local, Essal y Recursos humanos de la Municipalidad, así como también hubo un intento de saqueo contra una sucursal del Banco de Créditos e Inversiones (BCI).

Como saldo de los incendios, también se registraron tres bomberos heridos.