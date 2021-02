Salvaje agresión de un policía en la Autopista Panamericana

Un efectivo de la Policía Bonaerense agredió salvajemente a un motociclista cuando el conductor intentó eludir el pago del peaje en la Autopista Panamericana.

El hecho que ocurrió este viernes pasadas las 13 horas, en el Ramal Pilar de la mencionada y transitada autovía.

El uniformado primero lo paró con el brazo e inmediatamente le pegó un cachiporrazo que descolocó al motoqueror. Luego lo arrojó al piso y le propinó infinidad de golpes, mientras que el motociclista apenas si podía intentar parar la andanada de palazos.

Todo el suceso, que quedó grabado por una de las cámaras de seguridad de la estación de peaje, naturalmente fue denunciado y la causa recayó en la UFI Nº 23 del Departamento Judicial San Martín, a cargo del fiscal Daniel Moccia, quien la caratuló como “resistencia a la autoridad y lesiones”.