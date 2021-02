Santiago García. Foto: NA.

El delantero uruguayo Santiago "Morro" García, de 30 años, fue encontrado sin vida en su departamento de la ciudad de Mendoza y, si bien se investigan las causas que desencadenaron su deceso, trascendió que se trataría de un suicidio.

La pérdida del delantero uruguayo que brilló en Nacional y Godoy Cruz generó una gran repercusión y todo el ambiente le dio su último adiós a través de las redes sociales.

Clubes, futbolistas y referentes del deporte se tomaron un tiempo para redactar un mensaje en honor al Morro.

El club del que se transformó en ídolo despidió a su histórico goleador del Tomba en las redes sociales

“Fuiste héroe, fuiste goleador, fuiste amigo y familia, fuiste todo lo que una persona desea ser cuando agarra una pelota, hoy te toca ser eterno e infinito para todos nosotros... Muchas gracias por tanto Morro, gracias por tantas alegrías al pueblo tombino. Que en paz descanses”, escribió Godoy Cruz al respecto.

La liga profesional de fútbol tambíen se expresó en las redes por la muerte del futbolista uruguayo.

Quien también se expresó al respecto fue el ex jugador de Vélez y Newell s, entre otros equipos, Sebastián Domínguez, que ahora se desempeña en los medios de comunicación.

"El futbolista profesional es admirado, generalmente. Mucho dinero en poco tiempo. Mucho reconocimiento en poco tiempo.

Mucho poder en poco tiempo. Mucho de todo, y a veces todo de nada", escribió Domínguez en la misma plataforma.

En esa línea, continuó: "El Morro no le encontró la vuelta y al igual que a otros pibes, algo le faltaba para ser feliz. La salud mental NO distingue posiciones en la cancha, ni se compra con guita, prestigio o reconocimiento. Lamento mucho tu partida Morro. Sin conocerte me duele a mi también. Ojalá estés en paz. Mucha fuerza para tu familia".

Minutos después, el ex marcador central añadió: "Dame más, dame más, si ganas sos crack, si perdés sos ladrón. A este ritmo, triunfan pocos y sufren muchos. Ganar, ganar, ganar, rendir, rendir, rendir... Métanse la exigencia en el centro del orto un rato. Hay señales por todos lados. Miremos para adentro antes de señalar".