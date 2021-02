Diego Poggi, periodista de TN.

A principio de año, el periodista Diego Poggi de la señal TN contó cómo fue la reacción su padre luego de contarle que tiene novio y que se iba de vacaciones con él. “Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá”, fue lo que el padre del conductor de Todo Noticias manifestó respecto a la novedad de su hijo.

En una entrevista con Exitoína habló sin anestesia de que piensa de la política y Argentina.

“No coincido para nada con el kirchnerismo. Hizo cosas buenísimas, pero que básicamente tiene que hacer cualquier gobierno que está en el poder, que es atender cuestiones sociales. Pero en lo que no voy a coincidir nunca es en la épica que se le pone al relato, a la mentira y démosnos cuenta que cada día estamos más pobres” sostuvo.

Y agregó “Tan solo con ver la caja de ahorro a fin de mes, si es que tenés la suerte de estar bancarizado o abrir la billetera, hay que darse cuenta que estamos cada vez peor y son responsables como cualquier gobierno que esté al frente del poder, pero bueno, es una cuestión de que se entiende que quieren que seamos cada día más pobres, nos quieren dividir y a los chicos sin educación. Me da mucha lástima” señaló el periodista.

Esta semana, Poggi volvió a referirse a esta situación, contando cómo quedaron las cosas con su padre. “Mi papá ya sabía que me gustaban los chicos pero no lo quería ver, por vergüenza o egoísmo. “Sentí la presión de definirme, exploté, y la verdad es que hoy estoy con un chico pero mañana no sé. Lo que para mí fue un desborde, para muchos fue un impulso. Si hay algo que rescato de todo lo que me sucedió después, fue eso”, contó en una entrevista con Franco Torchia, emitida en el programa radial No se puede vivir del amor (AM 1110).

Respecto a cómo su familia se tomó la noticia, Poggi aseguró que “mis viejos no conocen a mi novio. Eso va a ser un proceso largo. El primer lugar donde se discrimina es en la familia. Hoy no estoy hablando con mi papá. Es mecánico y yo creo que siente vergüenza de decir que su hijo es gay en un ambiente de trabajo tan machista”.