Motochorros, imagen ilustrativa.

La inseguridad está en una escala de crecimiento en Lanús y los vecinos denuncian a diario acontecimientos violentos que enfrentan en cualquier momento del día.

Un vecino a través de la cámara de seguridad colocada en un extremo exterior de su hogar, reveló el video del robo que sucedió a las 18 hs. en Lanús Este donde se la ve a la víctima, una mujer que entra en shock nervioso tras el acontecimiento.

El video revela a la mujer asaltada en la puerta de su casa a plena luz del día y a los motochorros actuar con total impunidad a pesar de las cámaras de seguridad que se encuentran en la cuadra, ya que los vecinos denuncian a diario robos violentos.

Noticias relacionadas

Aquí el registro de video del robo.