Los científicos están ahora preocupados por lo que se conoce como "punto ciego" de la vacuna: es posible que los vacunados, asintomáticos, puedan seguir transmitiendo el virus sin saberlo.

AstraZeneca y la Universidad de Oxford, los creadores de una de las vacunas que ya están aplicándose contra la Covid-19, revelaron esta semana que los resultados de su vacuna son muy esperanzadores, pero no resuelven la duda acerca de si los vacunados siguen transmitiendo el virus.

La ciencia ya sabe que los reinfectados son contagiosos, aunque ocurre en tan solo un 1% de los casos, por lo que la inmunidad de rebaño del futuro no se vería mermada. En cambio, en el caso de los vacunados, no hay certezas. La cuestión, tal y como admite por ejemplo el Gobierno británico, es que aún no hay estudios que revelen cuántos vacunados se infectan y pueden transmitir el coronavirus, aun no teniendo síntomas.

Es por ese motivo que las medidas restrictivas seguirán activas a nivel general mientras dure el proceso de vacunación en todo el mundo, al menos hasta que éste no esté mucho más avanzado. Uno de los problemas es que si el coronavirus puede seguir moviéndose entre vacunados, aquellos que no lo estén, por cualquier motivo, podrán seguir sufriendo las consecuencias del virus.