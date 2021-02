El Airspeeder Mk3 fabricado por la empresa australiana Alauda.

La tecnología ha avanzado a tal nivel que innovaciones futurísticas como las aparecidas en las películas. Crear un auto volador siempre fue una de las grandes metas de las terminales pero ahora, con la llegada de las nuevas tecnologías,se hizo posible.

El Airspeeder Mk3, es definido como un vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical operado a distancia. Fue creado para competir, primero, en una categoría en la que los vehículos serán piloteados de forma remota y que se convertirá en un banco de pruebas técnico para las competencias tripuladas en 2022 con el Airspeeder Mk4.

La australiana Alauda fabricará más de diez vehículos que serán suministrados a los equipos en 2021 para iniciar las pruebas antes de fin de año.

El Mk3 cuenta con un marco y un fuselaje de fibra de carbono, pero el Mk4 utilizará una carrocería monocasco de fibra de carbono. Además, ambos modelos suman sistema LiDAR y radares para incrementar la seguridad y evitar colisiones.

En cuanto al motor, el Mk3 emplea un sistema eléctrico de 96 kW que, gracias a un peso del orden de los 100 kilogramos le permiten alcanzar los 120 km/h de velocidad máxima.

Esa potencia se transmite a los deslizadores dispuestos en una formación de “octocóptero X”. Esto proporciona importantes ventajas a los pilotos en términos de maniobrabilidad y estabilidad, ya que le permite, por ejemplo, tomar curvas muy cerradas, pero con la tercera dimensión añadida ya que puede moverse verticalmente.

La configuración del octocóptero agrega una medida importante de redundancia del vehículo y garantizará que la nave pueda aterrizar de manera segura y mantener el control si falla un rotor o un sistema de batería.