Dady Brieva, actor.

El actor Dady Brieva brindó una entrevista y arremetió contra todos. Desde su estado de salud, pasando por la cantidad de casos de coronavirus en Argentina, hasta si se aplicaría la vacuna rusa.

El ex Midachi también se refirió a la advertencia de un paro por parte de los sectores agropecuarios. “¡Se animó a tocar a los dioses!”, dijo sobre Alberto Fernández y la decisión de subir las retenciones y establecer cupos a la exportación.

“Espero que no sea de esos ladridos que pegamos pero después retrocedemos. Ojalá. Pero no por ir contra el campo. ¡El problema no es el campo! Yo soy más del campo que de la ciudad, no me voy a hacer el urbano. No nací en Nueva York, nací en Santa Fe. El problema es cuando, de alguna manera, el campo o los hacendados manejan los precios. Ahí, ya la propiedad privada se pone entre comillas”, opinó.

Y analizó: “Si vos me decís que vendés canaletas y tenés el monopolio de las canaletas y la zinguería, no hay problema. Porque la gente no come chapa. Pero cuando se trata de granos y carne, el Estado tiene que estar presente. Tiene que reunirse y dialogar con toda esta gente poderosa del campo, para que por lo menos le aseguren la mesa a los argentinos. Y que después sí, exporten todo lo que quieran”.

Luego, sorprendió con una advertencia: “En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el Presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida.

Brieva aseguró que se va a inmunizar contra el coronavirus con la vacuna que fuera, y además explicó cómo le estaba yendo en el teatro. “Estoy con las generales de la ley, porque estamos todos más o menos igual. Nadie tira manteca al techo. Nosotros estamos metiendo un promedio de entre cincuenta y ochenta (espectadores ). Son los números que maneja la realidad de hoy. Pero son números que van a mejorar”, dijo.

El actor habló de las distintas etapas que pasó a lo largo de su militancia política “Estuve en una nebulosa cuando pasó lo de Menem. Ahí me dediqué, solamente, a facturar y a hacer Midachi. A Néstor (Kirchner) me lo perdí porque estaba mirando para otro lado. Me estaba divorciando, en realidad. Y después, cuando ya se estaba yendo Cristina, me enganché y me hice militante de ella. No sé si es de izquierda o de derecha. Porque, cuando hablamos de justicia social y redistribución de la riqueza, hablamos del viejo (Juan Domingo) Perón. No hablamos de la renovación” señaló.