Eduardo Duhalde en Canal 26 con Gustavo Mura y Sebastián Dumont. Foto: captura de tv

El ex presidente de la República Argentina Eduardo Duhalde brindó una entrevista en exclusiva con Canal 26 donde habló de política Argentina y los desafíos que tiene la gobernabilidad en estos momentos de incertidumbre social.

“El problema de la Argentina no es lo que debe, es lo que no produce” sentenció. Y agregó que “el problema más grande que tiene lationamerica es la corrupción.”

“Nuestro país es un barco a la deriva. No hay unidad de mando en ningún ministerio y es muy difícil gobernar así. El problema de Argentina no es lo que debemos sino lo que no producimos, pero los dirigentes no tienen ADN productivo" opinó.

“No se le puede pedir esfuerzos a la gente si no hacen esfuerzos los políticos" , sentenció.

Por otro lado, se refirió al Presidente y opinó que “le tocó la más difícil, la más fea, pero erra mucho al elegir gente inteligente para el gabinete pero sin experiencia".

“No se puede hacer experiencia en el medio de una crisis. El sistema es presidencialista. Si él le presta el oído a un ministro, a un vecino o a la vicepresidenta y comete errores la culpa es de él. Si Cristina incide mucho es culpa de Alberto, no de ella. Cristina Kirchner es un animal político, siempre ha sido así, un carácter tremendo , concluyó.