Eduardo Chantada abogado asesinado en La Plata.

Un abogado de 50 años fue asesinado de un disparo en la cabeza tras ser atacado por dos personas que ingresaron en moto a una vivienda de la localidad platense de Villa Elisa e investigan un posible intento de robo, informaron este lunes fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió este domingo, alrededor de las 17, en las calles 28 y 409 de esa localidad, donde la víctima, identificada como Eduardo Chantada (50) y de profesión abogado, se encontraba de visita junto a su familia en la casa de un amigo.

Chantada se encontraba a pocos metros del acceso con quien sería el propietario de la vivienda, ambos sentados al aire libre en el jardín, cuando fueron sorprendidos por los delincuentes.

Según relataron las fuentes, luego de amenazar a las víctimas, uno de los delincuentes efectuó varios disparos, y uno de ellos impactó en el abogado, a la altura de la nuca, tras los cual los asesinos escaparon.

Voceros policiales detallaron que el hecho fue visto por una de las hijas de la víctima, una niña de 11 años.

El abogado, gravemente herido, fue trasladado de urgencia al hospital San Roque de Gonnet donde falleció a causa del disparo que le ocasionó daños irreversibles.

El caso es investigado por el fiscal en turno, Juan Cruz Condomí Alcorta, titularde la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de La Plata, efectivos policiales de la comisaría 12da. de Villa Elisa y del Gabinete de Homicidios de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata.