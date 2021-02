Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Andrés Manuel López Obrador criticó a los presidentes de otros países que se colocaron la vacuna a base de “triquiñuelas”. “¿Por qué me enfermé? Primero, porque no me vacuné, no abusé. Pude haberme vacunado, hay Jefes de Estado, presidentes, que se han vacunado, han sido de los primeros”, fue la manera en la que empezó la crítica del presidente mexicanos a sus homólogos de otros países.

“Con el pretexto, la argucia de que, de esa manera, dan el ejemplo, para que la gente ¡fijense! la triquiñuela, para que la gente tenga confianza y no le tema a la vacuna”, fueron las palabras con las que el mandatario cuestionó dicha retórica.

Entre los presidentes de otros países que ya se vacunaron contra el virus SARS-Cov-2 se encuentra Joe Biden, quien entró a la cabeza del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos apenas el 20 de enero.

El primer presidente latinomaricano en vacunarse, y también el primer mandatario en el mundo que recibió la vacuna rusa, Sputnik V, es Alberto Fernández de Argentina. A través de su cuenta de Twitter declaró: “Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso. Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hagámoslo.”

El presidente peruano, Francisco Sagasti, será mañana el primer ciudadano de su país en vacunarse contra el virus pandémico. Nancy Olivares, coordinadora del equipo de vacunación del Ministerio de Salud Peruano, declaró que este será un gesto para demostrar la seguridad y eficacia del fármaco, Sinopharm, de origen chino, con el que el estado andino iniciará su proceso de vacunación.