La grabación fue compartida en Twitter por un usuario llamado Alex. Ante este hecho, algunos usuarios de internet comenzaron con una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe ya que el matrimonio perdió su equipo fotográfico que incluye una cámara, su objetivo, un dron y otros accesorios. En total, las pérdidas se estiman en 7.000 dólares. Hasta ahora, han reunido más de 3.000 de dólares de ayuda.