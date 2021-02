Cinthia Fernández.

A más de seis meses de haber sido convocada por Unite por la Familia y la Vida para postularse como candidata a diputada, Cinthia Fernández confirmó que se lanza a la política. "La realidad es que me daba cosa porque no tengo una formación política pero también es cierto que hay mucha gente que se dedica a eso y tampoco la tiene... yo me voy a preparar", anunció la panelista de "Los ángeles de la mañana".

Y explicó cuál será su objetivo en su nueva faceta: "Me quiero focalizar en el tema de familia, a la ley de adopciones. Mi amigo César Carozza, que es abogado, me va a asesorar y ayudar en todo esto. Más adelante me gustaría estudiar Ciencias Políticas pero en principio voy a prepararme para esto".

Además, señaló que hubo muchos famosos que incursionaron en la política sin tener estudios previos, poniendo como ejemplo a Marcos Di Palma y aseguró que hará todo lo que está a su alcance para estar a la altura de las circunstancias. "Hay que dejar de lado los prejuicios. Siempre fui una mujer de opiniones fuertes y me parece que eso puede ser muy positivo", concluyó.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que la propuesta le llegó a fines de junio, luego de que expresara públicamente su repudio ante la liberación de presos ante la pandemia. “¿Por qué les tenemos que dar privilegios a estos que están encerrados? El otro día tuve unas declaraciones muy fuertes. Me pasó que fui a retirar los libros al colegio y me llegó un mensaje de una mamá del jardín pidiéndonos que se los retiremos porque estaba en medio del motín de Devoto”, empezó en sus redes.

Y agregó: "Encima tenemos que pensar en ellos, que nos cuestan plata, que mataron gente, violaron y son unos delincuentes. ¿Por qué no tenemos los huevos de decir que se queden adentro? Es más, aprovechemos y se vacían un poquito las cárceles. Sé que soy un poquito fuerte y no soy protocolar como deberíamos ser en la tele, que estamos comunicando.

Su discurso llamó la atención del partido político al que pertenece Amalia Granata y aunque a muchos les pareció un disparate, ahora va tomando forma de cara a las elecciones legislativas de octubre.