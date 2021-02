Sam Donnelly de 28 años y Chloe Lomas de 22 años.

Una joven inglesa, Chloe Lomas, de 22 años debió someterse a un aborto ante las constantes amenazas que recibía de su ex. La pareja terminó su relación cuando ella descubrió que estaba esperando un bebé y su ex pareja, Sam Donnelly, llegó a llamarla unas 4.208 veces en 77 días amenazándola y pidiéndole que aborte.

Donnelly, de 28 años, se encontraba preso pero logró conseguir un teléfono donde comenzó a hostigar a la joven de manera constante. Entre los mensajes que le dejaba se leía: “No voy a dejar pasar esto. Voy a acabar con sus vidas. No puedo creer que estés embarazada. Tenía ganas de acabar con mi vida pero quiero la tuya primero”.

Chloe no tuvo otra opción más que abortar debido al temor de que su ex llevara a cabo las amenazas y termina con su vida. Donnelly se encuentra detenido en la cárcel de Forest Bank en la ciudad inglesa de Manchester luego de que enviara a amigos suyos a la casa de Lomas para amenazarla con una pistola.

Noticias relacionadas

“Tengo miedo de salir ahora porque no sé qué hará. Honestamente, creo que me matará algún día. Si no puede llegar a mí, llegará a mi familia”, expresó atemorizada la víctima.

Donnelly tiene prohibido contactarse con su ex y su familia. El fiscal del caso, Wayne Jackson, dijo: “Él engañaba repetidamente a Chloe, pero si alguna vez le decía que quería terminar su relación, él la amenazaba de muerte”.