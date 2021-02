Gustavo Arribas. Foto: NA.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó un pedido de autorización al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, procesado por espionaje ilegal durante el macrismo, para viajar a Brasil para acompañar a su hija en el comienzo de clases educativas.

Arribas hizo el pedido para ausentarse por 20 días a raíz de que cuenta con prohibición de salida del país impuesta por el juez Ramos Padilla.

El ex funcionario recordó que él vivió durante muchos años en San Pablo, Brasil, y explicó que se alojaría en ese estado, con la finalidad de acompañar a su hija al comienzo del ciclo educativo.

Noticias relacionadas

Ramos Padilla rechazó el pedido con base en que "no sólo en la gravedad de los hechos por los cuales Arribas fue procesado en el marco de esta investigación, el quantum de pena de prisión esperable ante una eventual condena, sino también en la necesidad de avanzar de manera rápida y efectiva hacia su juzgamiento en la etapa ulterior del proceso".

Además, el juez advirtió que la salida del país implicaría un "riesgo procesal de fuga, toda vez que el imputado cuenta con una capacidad económica holgada –incluso posee inmuebles de su propiedad en el país al que pretende viajar, como bien referenció, y allí se encuentra su centro de vida personal y de sus negocios– y ostenta, en ambos países, contactos personales y laborales suficientes que podrían permitirle el entorpecimiento del proceso y su demora".

"Sumado a lo expuesto, el requirente no sólo no ha adjuntado ningún tipo de documentación que acredite los extremos y motivos de su viaje por él alegados, sino que tampoco indicó una fecha cierta de su salida y regreso al país, ni ha aportado las reservas de los pasajes aéreos o indicado por qué medio de transporte se movilizará, no brindando en consecuencia ninguna precisión o certeza sobre estos aspectos", concluyó el magistrado al rechazar el planteo.