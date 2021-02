Úrsula Bahillo, víctima de violencia de género en Rojas.

Una joven de 19 años fue asesinada a puñaladas en cercanías de la ciudad bonaerense de Rojas y por el crimen la Policía bonaerense detuvo a un agente de esa Fuerza de 25 años, que había sido su novio, en tanto se produjeron incidentes con motivo del femicidio frente a una comisaría local.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Úrsula Bahillo en una zona rural de Guido Spano, cerca de Rojas, vecinos y amigos de la joven fallecida salieron a las calles a reclamar justicia, apedrearon la dependencia policial e incendiaron un patrullero, en disturbios que se produjeron este lunes por la noche.

En las últimas horas se conocieron chats que la joven mantuvo con una amiga donde le relató el calvario y los hechos constantes de violencia que recibía por parte de su ex. “Me tiene amenazada de muerte, por eso tengo miedo amiga. Siete meses me pegó, me callé siempre, hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié”, se puede leer en alguno de los chats que datan de noviembre pasado.

“Estoy temblando. No me respondas nada de lo que te digo. Me re cagó a palos, pero mal. Y esta vez fue muy posta”, se puede leer en otro de los chats y donde además relató que pasaron juntos por una calle donde él estaba trabajando de albañil con el tío y que había dos chicas, una la miró y le dijo: “Mirá la cornuda”. Frente a esto, la joven reveló que puteó a su novio y él la golpeó.

Bahillo fue asesinada a puñaladas en el paraje Guido Spano, hacia donde se habría dirigido engañada por su ex novio Matías Ezequiel Martínez, un agente de la Policía bonaerense y que se encuentra actualmente con carpeta psiquiátrica, según deslizaron fuentes cercanas a la investigación judicial.

Martínez, de 25 años, fue detenido después de que este lunes, alrededor de las 19:00, fuera hallada la adolescente sin vida en esa zona rural cercana a Rojas.

Según reportó el diario Democracia de Junín, Martínez habría citado a la víctima y la llevó hasta el lugar donde cometió el crimen.

Bahillo había denunciado por violencia de género al actual acusado por el asesinato en reiteradas oportunidades y existía una orden de restricción perimetral en vigencia dispuesta por la Justicia, se informó a la prensa.

La joven asesinada era hija de un conocido comerciante gastronómico de Rojas y familiares dijeron que cuando Bahillo se dirigió por última vez a la Comisaría de la Mujer local para presentar una denuncia contra Martínez, el personal del lugar desistió de realizar el trámite porque era fin de semana.