Emiratos Árabes llegaron a Marte, REUTERS.

Emiratos Árabes Unidos tiene este martes la vista puesta en el cielo hacia su sonda Amal/Hope (Esperanza), que cumplió su objetivo de entrar en la órbita de Marte e hizo que este pequeño país árabe se codee con las grandes potencias espaciales. Dos de estas naciones, China y los EEUU, también esperan en los próximos días la llegada de sus expediciones científicas a ese planeta.

“¿Tendrá la sonda Hope éxito en su misión de entrar en la órbita de Marte?”, reza el mensaje que han recibido todos los teléfonos locales, en el que se avisaba a los usuarios que estén pendientes a las 19 (hora local, 15 GMT) para conocer la respuesta. Esa es la hora en la que sonda tenía previsto entrar en la órbita del planeta rojo. Al conseguirlo, EAU se convirtió en el quinto país en alcanzar ese hito, tras los cuatro gigantes espaciales (Estados Unidos, Rusia, China y la India), y sería el primero del mundo árabe.

The entry of the Hope Probe into the orbit of Mars is a significant accomplishment in our nation’s history. This achievement was made possible by the Emirati pioneers whose work will inspire future scientists and engineers for generations. We are immensely proud of them.

