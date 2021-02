More Rial, festejo polémico de cumpleaños, foto captura de video.

En el día en que se conoció que Romina Pereiro tiene coronavirus, en redes sociales circularon fotos y videos del festejo del cumpleaños número 22 de la hija de su esposo Jorge Rial, Morena. La fiesta se realizó en Villa Carlos Paz ya que Morena se encuentra trabajando en la obra “La Mentira”.



En plena pandemia y sin medidas de distanciamiento social, la joven festejó con más de una decena de personas, incluyendo a sus compañeros Rodrigo Noya y Fredy Villarreal. Obviamente el escándalo no tardó en estallar.

Pablo Sittoni, productor de la obra en la que trabaja Morena, aseguró en diálogo con LAM que esta tarde habrá una reunión con todos los involucrados y se tomarán medidas estrictas ya que, según dijo, se están tomando todos los recaudos necesarios para que la temporada pueda llevarse a cabo y son este tipo de episodios los que ponen en riesgo la salud y el trabajo de todos.



Por su parte Jorge, padre de Morena, habló en Twitter sobre el escándalo: “Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado”.



En las imágenes, que fueron compartidas en las redes sociales por More y sus amigos, aparece gente bailando en un SUM como Rodrigo Noya, Fredy Villarreal y Laura Bruni, los tres compañeros de la joven.